Repubblica sottolinea: “Nessuno è incedibile nella Fiorentina per Paratici ma serve la giusta offerta”

L'obiettivo è costruire una Fiorentina competitiva e duratura

Costruire una Fiorentina competitiva e duratura. È questo, in estrema sintesi, il messaggio emerso dalla lunga conferenza stampa di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari di giovedì scorso al Viola Park. Serve archiviare la stagione appena terminata, tracciare una riga e ripartire con l'ambizione di riportare la Fiorentina, non per forza già dal prossimo campionato, ma certamente in tempi rapidi, sui palcoscenici che merita.

E proprio perché alle porte c'è un'estate che si preannuncia movimentata per quanto riguarda il mercato, la necessità della dirigenza viola è quella di individuare pochi punti fermi che possano rappresentare il presente ma, soprattutto, il futuro della squadra.

Sia chiaro, nessuno alla Fiorentina è realmente incedibile e tutti i calciatori, a fronte di una giusta offerta e alle condizioni del club, possono lasciare Firenze, ma Paratici ha molto chiari i profili da cui vuole ripartire. Stiamo parlando di Nicolò Fagioli, Cher Ndour e Pietro Comuzzo. Lo scrive Repubblica Firenze.