Nazione: “Paratici incontrerà l’agente di Kean per fare il punto: il giocatore attende offerte e il club valuta l’addio”

Fin qui non è emersa la volontà del giocatore di lasciare Firenze

Il tempo delle paure sembra finito. Se un anno fa la prima quindicina di luglio veniva vissuta a Firenze con il timore che qualcuno potesse portare via Moise Kean pagando la clausola rescissoria, oggi il clima attorno al centravanti è del tutto cambiato. Non c'è ansia e soprattutto non c'è la sensazione che una sua partenza possa essere dietro l'angolo. Anche per questo, a differenza dell'estate scorsa, la lunga attesa che accompagnerà le prossime settimane riguarderà in particolar modo il giocatore, chiamato a capire se dal mercato arriverà davvero quell'offerta capace di cambiare il suo futuro dopo un anno più che modesto.

È il segnale evidente di come siano mutati gli equilibri tra le parti: dodici mesi fa era stata la Fiorentina ad andare incontro alle esigenze dell'attaccante, premiandolo dopo una stagione da protagonista con un importante adeguamento economico che raddoppiò il suo stipendio rispetto a quello percepito all'arrivo. Oggi, invece, la situazione si è ribaltata: la clausola è salita a 62 milioni di euro e nessuno, nemmeno lo stesso Kean, sembra credere che un club sia disposto a investire una cifra simile. Basti pensare che un anno fa, nonostante le 25 reti realizzate, gli unici interessamenti concreti arrivati sul suo conto erano stati quelli delle saudite Al Qadsiah e Al Hilal, realtà alla periferia del calcio che conta.

La Fiorentina, nel frattempo, osserva e riflette visto che sul fronte del giocatore non è fin qui emersa alcuna volontà di lasciare Firenze: Kean sta bene a Firenze e sarebbe felice di restare qualora il club decidesse di continuare a puntare su di lui. Una situazione che sarà approfondita nelle prossime settimane, quando il ds Paratici incontrerà l'agente Lucci per fare il punto sul futuro del centravanti. Allo stesso tempo, però, la società dei Commisso non sembra voler escludere alcuno scenario. L'ultima stagione è stata segnata da alcuni infortuni, da comportamenti giudicati non sempre professionali e da diverse distrazioni extra campo che hanno alimentato riflessioni interne su Kean. Lo riporta La Nazione.