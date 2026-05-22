Nazione: “Paratici-Ferrari andranno negli USA per incontrare Commisso. Summit non ancora fissato in agenda”

L'obiettivo è programmare il futuro della Fiorentina

Destinazione America, con vista sul futuro della Fiorentina. Altro che vacanza di inizio estate: quello che tra fine maggio e inizio giugno porterà Alessandro Ferrari e Fabio Paratici negli Stati Uniti sarà un viaggio destinato a indirizzare il domani viola. Il dg e il ds infatti voleranno oltreoceano per incontrare Giuseppe e Catherine Commisso in un summit ancora non fissato ufficialmente in agenda ma considerato inevitabile da tutte le parti in causa. Prima, però, Paratici - dopo la sfida di stasera con l'Atalanta - si concederà qualche giorno di riposo a Roma. Poi sarà tempo di valigie e riunioni. Lo scrive La Nazione.