Nazione: “Vertice Commisso-Paratici-Ferrari a NY? Budget ma non solo, anche possibili affari in uscita”

Da Kean a Gud, passando per De Gea, gli uomini mercato del club vogliono sentire il parere della proprietà

Grosso dunque non sarà argomento di... discussione nel vertice americano a cui parteciparanno il dg Ferrari e Fabio Paratici, perchè nei giorni della trasferta dei dirigenti viola la questione panchina sarà già un dato di fatto. Così, volendo rimanere a sbirciare nell'agenda delle mosse della Fiorentina, diventa curioso capire quello che si farà al tavolo di Commisso la prossima settimana.

Si parlerà, chiaramente, del mercato in entrata, di nomi e cognomi che il club viola ha nel mirino e per i quali servirà un budget all'altezza. Di sicuro l'elenco dei rinforzi presentato da Ferrari e Paratici sarà quello di elementi adatti a valorizzare il gioco (offensivo) di Grosso e allo stesso tempo rimettere in moto le ambizioni di una buona classifica della squadra.

Ma il vertice nell'ufficio di Giuseppe Commisso sarà decisivo anche per risolvere alcune delle situazioni più delicato-complicate di possibili affari in uscita. Da Kean a Gud, passando per De Gea, è naturale che prima di arrivare a mosse definitive, gli uomini mercato del club vogliono sentire il parere della proprietà. Sia per ragioni finanziarie, si per una questione diciamo... morale, ovvero, come detto due giorni fa dallo stesso Commisso, la volontà di rimettere in piedi una Fiorentina che abbia cuore e onore proprio come la città di Firenze. Lo scrive La Nazione.