Nazione rivela: “Allenatore Fiorentina? Paratici ha un nome forte che non è ancora uscito”

Grosso non è sicuramente l'unico nome nella mente di Paratici

Ma Grosso non è l'unico nome nella mente di Paratici. Anzi, la sensazione è che rappresenti soprattutto una sorta di «coperta di Linus», il profilo su cui convergere nel caso in cui altre piste non dovessero andare a buon fine. Tra queste ci sono due allenatori attualmente in Premier: Andoni Iraola del Bournemouth, nome che la Fiorentina ha informalmente smentito, e Oliver Glasner del Crystal Palace. Ma c'è anche un nome forte che ancora non sarebbe uscito. Lo riporta La Nazione.