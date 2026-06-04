"A Firenze strapagati giocatori senza qualità, Paratici deve puntare il meglio ovunque si trovi"

L’ex dirigente viola Claudio Nassi chiede una svolta netta sul mercato e invoca investimenti mirati su profili di alto livello

Claudio Nassi torna a parlare della Fiorentina e lo fa con dichiarazioni destinate a far discutere. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex dirigente viola ha affrontato il tema della costruzione della squadra e delle strategie future del club, indicando con chiarezza quale debba essere la direzione da seguire.

“Se Paratici è bravo come Marotta, che è un manager a tutto tondo, abbiamo una speranza per il futuro. La Fiorentina deve smetterla di far soffrire i tifosi. La strada è capire che serve acquistare calciatori di spessore, degni di questo nome, non comprare per comprare”.

Secondo l’ex dirigente, la priorità deve essere la ricerca della qualità assoluta, senza farsi condizionare esclusivamente dai costi delle operazioni. Un concetto che Nassi ha ribadito con parole molto nette, criticando alcune scelte effettuate negli ultimi anni.

“Bisogna andare a prendere il meglio, ovunque si trovi. Senza guardare a quanto si spende, ma trovare il cavallo giusto. Si spende per la qualità, sennò i soldi sono buttati. A Firenze sono stati strapagati calciatori che non avevano qualità”.

Un messaggio chiaro, quello lanciato da Nassi: per alzare il livello competitivo della Fiorentina non basta intervenire sul mercato in quantità, ma servono investimenti mirati su giocatori capaci di fare realmente la differenza.