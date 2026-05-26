Nazione svela: “Entro questa settimana in scena l’incontro decisivo Paratici-Vanoli. Si allontana la permanenza”

Se la Fiorentina fosse stata davvero convinta di ripartire da Vanoli, gli avrebbe già comunicato la decisione

Il tempo passa, le riflessioni continuano e il silenzio della Fiorentina sul futuro di Paolo Vanoli rischia di trasformarsi nel segnale più chiaro di tutti. Entro questa settimana andrà in scena l'incontro decisivo tra il tecnico e la dirigenza viola, chiamata a definire il futuro della panchina ma la sensazione che filtra con sempre maggior forza è che, col trascorrere dei giorni, le possibilità di permanenza dell'allenatore si stiano riducendo sensibilmente. Il club ha ancora qualche giorno per esercitare l'opzione presente nel contratto di Vanoli - in scadenza il 30 maggio - che farebbe scattare il rinnovo. Eppure proprio la mancanza di una presa di posizione da parte della società racconta molto dello scenario attuale.

Se la Fiorentina fosse stata davvero convinta di ripartire dall'attuale allenatore, avrebbe già comunicato la propria decisione. O quantomeno avrebbe approfondito il confronto dopo il faccia a faccia di due settimane fa, nel quale le parti avevano discusso solo della riorganizzazione dell'area tecnica, senza entrare nei temi legati alla rosa della prima squadra. Lo scrive La Nazione.