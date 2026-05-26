Corriere dello Sport conferma: "Paratici e Ferrari l'8 giugno da Commisso negli USA: nero su bianco il progetto"

Ambizioni, linee-guida, budget ma non solo

C ’è una priorità che sarà risolta nelle prossime ore (panchina) e ci sono alcuni punti programmatici da incasellare prima del viaggio negli Stati Uniti, con il direttore generale Ferrari, per andare a conoscere di persona il presidente viola Joseph Commisso e la signora Catherine: quindi, Fabio Paratici le questioni le affronterà a breve, perché il volo per l’America è fissato per lunedì 8 giugno e vuole ovviamente farsi trovare preparato sulle cose da dire e da chiedere. Là, oltre l’Oceano Atlantico, si metterà nero su bianco il progetto che non inciderà solo sulla prossima stagione tra ambizioni, linee-guida, budget, struttura e protagonisti. Lo scrive il Corriere dello Sport.