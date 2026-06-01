Nazione: “Paratici è andato su Grosso dopo aver capito che sarebbe stata dura trovare un altro allenatore”

Il ds ha deciso di andare su Grosso perché sicuro che gli dicesse sì

L'attesa al Viola Park si è fatta via via un po' più nervosa con il passare dei giorni, perché l'accordo con Fabio Grosso la Fiorentina ce l'ha dall'inizio della scorsa settimana, ma fin qui l'ex esterno Campione del Mondo non è mai stato libero di firmare per i gigliati essendo sotto contratto fino al 2027 con il Sassuo-lo. Paratici - una volta capito che per portare altri profili sulla panchina viola sarebbe stata dura - ha deciso di andare da chi era sicuro gli dicesse sì.

Il tecnico ritiene concluso il suo percorso neroverde, con una promozione e un campionato all'undicesimo posto. La Fiorentina, di contro, ha visto in lui l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo che torni a dare soddisfazioni ai tifosi. Non potendo arrivare a nomi di primo piano, la decisione è stata quella di affidarsi all'emergente con già una discreta esperienza. Insomma, tutto fatto? Tra Grosso e la Fiorentina si, sulla base di un biennale da 1,2 milioni a stagione. Nell'accordo c'è anche un'opzione per un eventuale terzo anno di contratto. Lo riporta La Nazione.