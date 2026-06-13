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Gazzetta: "Paratici vedrà dal vivo Brasile-Marocco prima di lasciare New York"

Sarà un'occasione anche per visionare qualche giocatore interessante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2026 09:39
Gazzetta: "Paratici vedrà dal vivo Brasile-Marocco prima di lasciare New York" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Paratici
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Il viaggio in America sta per terminare ma Fabio Paratici si prenderà ancora qualche ora per godersi un po’ di Mondiale. Il diesse della Viola è a New York, dove vivono i Commisso che ha incontrato per la prima volta, e ne approfitterà per andare a vedere Brasile-Marocco che si giocherà nel New Jersey nella notte tra domani e domenica.

Sarà l’occasione per immergersi nel clima della competizione iridata ma anche per visionare qualche giocatore interessante, oltre che per vedere due vecchie conoscenze, gli ex juventini brasiliani Alex Sandro e Danilo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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