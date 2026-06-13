Gazzetta: "Paratici vedrà dal vivo Brasile-Marocco prima di lasciare New York"

Sarà un'occasione anche per visionare qualche giocatore interessante

Il viaggio in America sta per terminare ma Fabio Paratici si prenderà ancora qualche ora per godersi un po’ di Mondiale. Il diesse della Viola è a New York, dove vivono i Commisso che ha incontrato per la prima volta, e ne approfitterà per andare a vedere Brasile-Marocco che si giocherà nel New Jersey nella notte tra domani e domenica.

Sarà l’occasione per immergersi nel clima della competizione iridata ma anche per visionare qualche giocatore interessante, oltre che per vedere due vecchie conoscenze, gli ex juventini brasiliani Alex Sandro e Danilo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.