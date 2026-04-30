Gazzetta rivela: “Torna viva l’idea Tedesco per la Fiorentina. Dubbi sul fatto che non ha mai allenato in Italia”

Da capire se possa offrire garanzie assolute per la nostra Serie A

Fabio Paratici sceglierà un nuovo allenatore. Da Fabio Grosso a De Rossi, passando per le sorprese del momento, dall'estero torna viva l'idea che porta a Domenico Tedesco. Dopo l'esonero di pochi giorni fa dal Fenerbahce, a seguito della sconfitta per 3-0 contro il Galatasaray, il nome del classe '85 è tornato a rimbalzare nelle stanze del Viola Park.

Non ha mai allenato in Italia e questo può lasciare un interrogativo aperto perché la vera domanda a cui rispondere per la scelta del nuovo tecnico è se possa offrire garanzie assolute per la nostra Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.