Dalla Turchia riportano: "Tedesco rifiuta la panchina della Fiorentina, vuole andare avanti con il Fenerbahce"
Il tecnico dei turchi non avrebbe accettato la corte viola secondo quanto detto dai giornali turchi
Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni del portale turco Takvim, il futuro di Domenico Tedesco sarà ancora a tinte gialloblù. L’attuale tecnico del Fenerbahçe, nonostante il forte corteggiamento della Fiorentina, avrebbe deciso di rispedire al mittente l'offerta del club viola, confermando la sua volontà di onorare il progetto tecnico intrapreso a Istanbul.
Tedesco, arrivato sulla panchina turca nel settembre 2025 per sostituire José Mourinho, ha saputo dare una nuova identità alla squadra, guadagnandosi la fiducia totale dell'ambiente e della nuova presidenza.
Attualmente, il club di Istanbul occupa saldamente il secondo posto nella Süper Lig turca, alle spalle del Galatasaray. Questo piazzamento garantisce l'accesso diretto ai turni preliminari (o alla fase a gironi, a seconda del ranking aggiornato) della prossima Champions League.
La prospettiva di guidare il Fenerbahçe nel palcoscenico più prestigioso d'Europa ha giocato un ruolo decisivo.