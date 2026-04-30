Tuttosport: "Tedesco si aggiunge alla lista per la panchina viola dopo l’esonero dal Fenerbahce"

Dalla Turchia alla Serie A: dopo l’addio a sorpresa torna sul mercato e si inserisce tra i nomi caldi per il futuro viola

Secondo quanto riportato da Tuttosport, alla lista dei possibili allenatori della Fiorentina per la prossima stagione si aggiunge anche Domenico Tedesco, recentemente esonerato dal Fenerbahçe. Il suo nome non è nuovo in orbita viola, anche se nelle scorse settimane dalla Turchia erano arrivati segnali più di chiusura che di apertura.

La situazione è cambiata dopo l’improvvisa separazione dal club turco, maturata nonostante risultati di rilievo: 22 partite senza sconfitte, secondo posto in classifica e la conquista della Supercoppa. Decisiva è stata la sconfitta per 3-0 nello scontro diretto contro il Galatasaray.

Ora l’ex commissario tecnico del Belgio torna disponibile sul mercato e viene accostato alla Fiorentina insieme a Fabio Grosso e Maurizio Sarri, mentre appare complicata la conferma di Paolo Vanoli, nonostante il buon lavoro svolto nel risollevare la squadra.