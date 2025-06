Sempre lasciando aperta la porta all’ingresso di un nome a sorpresa che sarebbe con ogni probabilità di alto profilo, tenuto nascosto benissimo – se c’è – dagli uomini di mercato di Commisso. Il nome per l’eventuale coup de theatre? Domenico Tedesco, 39 anni, ma già grande esperienza per grandi esperienze (l’ultima alla guida della Nazionale del Belgio), calabrese di origini come Rocco Commisso. Lo riporta il Corriere dello Sport.