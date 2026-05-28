Italiano saluta Bologna: "Due anni splendidi, non saremo mai nemici, il Bologna è una grande famiglia"

L'ex tecnico viola ha salutato il Bologna all'uscita da Casteldebole

Dopo l'ufficializzazione della separazione consensuale con il Bologna, Vincenzo Italiano ha salutato questo pomeriggio il club rossoblù dopo un biennio ricco di successi. All'uscita dal centro sportivo di Casteldebole, l'ormai ex allenatore ha affidato ai microfoni di Sky Sport il suo accorato congedo, partendo da un legame che resta indissolubile: "Sempre forza Bologna, sono stati due anni spettacolari. Grazie a tutti. Ci siamo lasciati molto bene, rimarremo sempre amici e mai nemici, solo avversari".

Il tecnico ha poi voluto sottolineare l'armonia che ha accompagnato questo addio, esaltando l'ambiente emiliano: "Dal primo giorno ad ora sono stati due anni fantastici. Bologna si è dimostrata una famiglia vera, che ci ha portato a dividerci serenamente. Adesso in futuro, sia io che il club, dobbiamo cercare di proseguire il nostro percorso cercando di continuare a centrare successi".

Infine, Italiano ha voluto rassicurare l'intera piazza felsinea sul domani che verrà, concludendo: "Ai tifosi dico che sono in buone mani, perché la società farà di tutto per programmare bene il suo futuro. Oggi però abbiamo parlato in maniera serena e siamo arrivati a questa decisione. Forza Bologna e un saluto a tutti".