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Nazione: “Il Bologna vorrebbe il rinnovo del prestito di Sohm, Paratici spinge per il prestito con obbligo”

Alla finestra per lo svizzero c’è il Parma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 08:53
Nazione: “Il Bologna vorrebbe il rinnovo del prestito di Sohm, Paratici spinge per il prestito con obbligo” -
Rassegna Stampa
Bologna
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Nel frattempo, in casa Bologna restano dei nodi da sciogliere. Il club rossoblù non ha ancora sciolto le riserve su Simon Sohm. Il ds Giovanni Sartori ha le idee chiare: vorrebbe rinnovare il prestito dello svizzero anche per la prossima stagione. Una strategia che si scontra però con i piani di Fabio Paratici. Il ds spingerebbe per un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro, vincolato a condizioni particolari (numero di presenze). Sullo sfondo il Parma, alla finestra pronto ad inserirsi. Lo scrive La Nazione.

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