Tuttosport scrive: "Se la Fiorentina chiede Joao Mario seriamente, potrebbe superare il Bologna"
Il giornale scrive del duello tra viola e bolognesi per il giocatore portoghese
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2026 14:37
Secondo Tuttosport, il Bologna potrebbe avere nella Fiorentina una rivale di mercato, infatti i felsinei con Sartori starebbero provando a riportare in rossoblù Joao Mario dopo 6 mesi passati già in Emilia, ma il giocatore potrebbe cambiare idea qualora i viola cercassero di intromettersi su di lui con Paratici e Grosso che potrebbero convincerlo a sposare il progetto viola.