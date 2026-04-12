Altro assist di Italiano alla Fiorentina, Bologna-Lecce 2-0: Fiorentina a +5 su Lecce e Cremonese

Bologna torna alla vittoria in casa, che in campionato mancava dal 23 febbraio. I rossoblù superano con il risultato di 2-0 il Lecce: un gol per tempo, nel primo a segno Remo Freuler, nel finale di gara trova la rete anche Riccardo Orsolini.

L’esterno di Vincenzo Italiano, non convocato dall’ex Gennaro Gattuso per i playoff tra Italia e Bosnia, era stato protagonista già nella prima frazione di gara: una sua traversa – sesto legno in campionato, è il più “sfigato” della Serie A – aveva rappresentato il presupposto per la rete del centrocampista svizzero. Il Lecce, oltre alla dormita sull’1-0, può rammaricarsi soprattutto per l’approccio alla gara, positivo ma vanificato da un grave errore di Stulic sotto porta.

Nella ripresa, prende campo la formazione di casa, che in settimana sarà attesa dal ritorno con l’Aston Villa in Europa League, dopo il ko interno per 3-1 all’andata. I salentini di Eusebio Di Francesco non riescono a rimettersi in partita, mentre il Bologna segna due volte: il primo gol, di Castro su assist di Orsolini, viene annullato da Colombo per una spinta dell’ascolano ai danni di Ramadani. In pieno recupero, a Bernardeschi riesce la giocata per liberare proprio Orsolini: nulla da fare per Falcone. Quarta sconfitta consecutiva in campionato per il Lecce: quanti errori in fase difensiva, come riporta TMW.