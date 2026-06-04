Il vice in viola di Pioli Tarozzi riparte dal Bologna: sarà il secondo in rossoblù di Tedesco

L'ex giocatore di Bologna e Fiorentina torna tra i felsinei con Tedesco

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex vice di Pioli nel fallimentare ritorno a Firenze Tarozzi riparte dal Bologna come secondo di Tedesco che ha preso le redini della squadra dopo la separazione con Italiano. L'ex giocatore, anche viola, riparte dopo dei mesi non esaltanti a Firenze e continua la sua carriera in A dopo le parentesi di Lecce e Monza.