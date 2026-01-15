Il Bologna batte il Verona 3-2. La Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza dopo il recupero

Il Verona cade in casa contro il Bologna corsaro al Bentegodi con il punteggio di 3 a 2, nel recupero valido per la 16a giornata (non giocata causa Supercoppa Italiana in Arabia – ndr). Orban aveva illuso i gialloblù al 13′ minuto con un bellissimo gol in contropiede, ma i felsinei non ci stanno e pareggiano al 21′ con un eurogol di Orsolini grazie ad un sinistro telecomandato che si insacca sotto l’incrocio dei pali, tuttavia non è finita qui, perché alla mezz’ora Odgaard raccoglie l’assist di Dominguez e dal limite batte Montipò per il 2 a 1 che stordisce definitivamente l’Hellas. Al tramonto del primo tempo, il Bologna mette il punto esclamativo sulla gara: Santiago Castro, dal limite dell’area di rigore, segna il terzo gol con una conclusione chirurgica che trafigge l’estremo difensore scaligero.

Nel secondo tempo il film della partita non cambia, i felsinei attaccano, mentre il Verona difende a blocco basso e riparte in contropiede, riuscendo ad accorciare le distanze al 72′ grazie all’autorete di Freuler. Nonostante il forcing finale della formazione di casa, la squadra di Italiano sbanca il Bentegodi e vince una sfida importantissima in ottica europea. La Fiorentina ringrazia e rimane al terz’ultimo posto a -3 dal Lecce.