Italiano non si sbilancia: "In settimana parleremo del mio futuro, i rapporti valgono più dei contratti"

L'ex tecnico viola potrebbe lasciare l'Emilia dopo quest'annata non bella

In vista della sfida contro l'Inter, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha fatto il punto sul suo futuro sulla panchina rossoblù, annunciando un imminente incontro con la dirigenza: «Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, incontrerò la società e ne parleremo». L'allenatore ha voluto smorzare i toni sulla questione contrattuale, sottolineando come per lui contino molto più i programmi e l'aspetto personale: «Lasciamo perdere il contratto che per gli allenatori è sempre un caso particolare, per me contano di più i rapporti umani. Capiremo cosa abbiamo sbagliato e come eventualmente poter migliorare». Nonostante il summit societario potesse andare in scena prima, Italiano ha spiegato che non c'è alcuna fretta e che la priorità resta quella di pianificare la prossima stagione con lucidità ed essere d'accordo su ciò che si vuole. Tracciando un bilancio della sua esperienza in Emilia, culminata con la vittoria della Coppa Italia, il tecnico ha infine riconosciuto che l'asticella delle aspettative si è alzata notevolmente: «A Bologna si lavora benissimo, abbiamo vinto una Coppa Italia, a volte mi sono divertito e altre meno. Dobbiamo capire che adesso la piazza pretende sempre un certo standard perché è stata abituata bene».