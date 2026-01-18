Dodò: "Siamo scesi in campo per Rocco, per Joe e per Davide, hanno fatto tanto per la Fiorentina"

L'esterno della Fiorentina ha omaggiato il Presidente Commisso recentemente scomparso venerdì notte alla vigilia di Bologna

A Dazn è intervenuto l'esterno brasiliano Dodò alla fine della gara vinta a Bologna contro gli emiliani in cui è stato il migliore in campo per la Lega: "Abbiamo vinto per Rocco, per Joe e per Davide che sono delle persone che hanno fatto tanto per Firenze e sono nella nostra storia. Vogliamo fare di più per tutta Firenze e scendiamo in campo per onorarli. Questa è stata una settimana di grande concentrazione che ci ha portato una bella vittoria perché abbiamo messo in campo proprio tutta la voglia di vincere dedicandola alla famiglia del Presidente."