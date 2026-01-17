Convocati Fiorentina: Kean out non ha recuperato dai problemi alla caviglia. Fuori anche Dzeko. Non c’è Harrison

La Fiorentina ha appena diramato l’elenco dei convocati in vista della partita di domani alle 15 contro il Bologna. A disposizione di mister Paolo Vanoli non ci sarà Moise Kean che non ha ancora recuperato pienamente dai problemi legati alla caviglia e verrà successivamente valutato giorno per giorno.

A seguito l’elenco completo:

1) BALBO

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) SOLOMON Manor