Convocati Fiorentina: Kean out non ha recuperato dai problemi alla caviglia. Fuori anche Dzeko. Non c’è Harrison

La Fiorentina ha appena diramato l’elenco dei convocati in vista della partita di domani alle 15 contro il Bologna. A disposizione di mister Paolo Vanoli non ci sarà Moise Kean che non ha ancora recuperato pienamente dai problemi legati alla caviglia e verrà successivamente valutato giorno per giorno.
La lista dei convocati viola per la partita contro il Bologna:
1) BALBO
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) SOLOMON Manor