Firenze riparte, Bologna si ferma: il restyling del Franchi avanza, il Dall’Ara è bloccato.

La Fiorentina avrà una nuova casa. Sono stati anni complicati e tortuosi, tuttora si vedono esplicitamente i risultati in uno stadio dimezzato, ma a Firenze i lavori di restyling del Franchi sono cominciati da oltre un anno e l’impianto viaggia verso la sua ristrutturazione. Non se la passa bene il dall’Ara che secondo quanto riportato da 1000cuorirossoblu.it, da tempo il progetto dei lavori era arrivato a un punto morto e si è bloccato. I costi inizialmente stimati sui 150 milioni di euro sono schizzati invece a 200 milioni. Il Comune di Bologna è consapevole della situazione raggiunta: mancano i fondi per sostenere tali costi. A questo punto il club stesso attende che qualcuno intervenga.

