Tuttosport rivela: "Joao Mario ha dato priorità alla Fiorentina. Su di lui anche il Bologna"

I rossoblù avrebbero intensificato i contatti con Carnevali

Continua la telenovela Joao Mario, se così vogliamo chiamarla. L'esterno portoghese infatti, è finito da settimane nel mirino della Fiorentina e di Fabio Paratici che sta cercando un sostituto di Dodò.

Sul brasiliano però ci sarebbe forte l'interesse del Bologna di Domenico Tedesco. In queste ore Sartori starebbe intesificando i contatti con Carnevali, ma a frenare il tutto sarebbe proprio il calciatore. A oggi, Joao Mario avrebbe dato priorità alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.