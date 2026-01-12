12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:58

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Difesa? Spunta il nome di Vitik del Bologna”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Difesa? Spunta il nome di Vitik del Bologna”

Redazione

12 Gennaio · 09:33

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 09:33

TAG:

BolognaFiorentinaVitik

Condividi:

di

Viola interessata anche a Dominguez, rossoblù invece a Fazzini

Con l’ufficialità del passaggio di Pablo Marì all’Al Hilal di Inzaghi, e la prossima uscita di Viti diviso tra Nizza e Sampdoria, sono destinati a intensificarsi i sondaggi sui difensori, reparto dove Dragusin è obiettivo complesso, tanto che potrebbero essere valutati nuovi profili come il bolognese Vitik, oltre i già seguiti Coppola, Becao e Vavro, mentre per le corsie esterne restano in piedi le candidature di Boga (in uscita dal Nizza) e di Dominguez del Bologna, quest’ultimo disposto a parlare con i viola anche del futuro di Fazzini. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio