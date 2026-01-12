Corriere Fiorentino: “Difesa? Spunta il nome di Vitik del Bologna”

Con l’ufficialità del passaggio di Pablo Marì all’Al Hilal di Inzaghi, e la prossima uscita di Viti diviso tra Nizza e Sampdoria, sono destinati a intensificarsi i sondaggi sui difensori, reparto dove Dragusin è obiettivo complesso, tanto che potrebbero essere valutati nuovi profili come il bolognese Vitik, oltre i già seguiti Coppola, Becao e Vavro, mentre per le corsie esterne restano in piedi le candidature di Boga (in uscita dal Nizza) e di Dominguez del Bologna, quest’ultimo disposto a parlare con i viola anche del futuro di Fazzini. Lo scrive il Corriere Fiorentino.