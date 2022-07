Sedotto e poi abbandonato, Bernardeschi potrebbe ripartire dal Canada: trattativa ben avviata con il Toronto

Federico Bernardeschi lasciò la Fiorentina per dare una svolta alla sua carriera. Svolta che poi si è rivelata essere negativa per il centrocampista di Carrara. Dopo essere stato acquistato dalla Juventus, l’allora talentoso centrocampista non ha trovato lo spazio desiderato, andando verso un lungo declino fino ad arrivare allo svincolo da parte dei bianconeri. Stando a quanto riportato dal quotidiano canadese, The Parleh, il futuro di Bernardeschi potrebbe essere addirittura in Canada. Infatti, come si può leggere, la trattativa tra il Toronto e l’ex Juventus è ben avviata ed il centrocampista potrebbe presto raggiungere i connazionali Criscito ed Insigne.