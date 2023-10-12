La Juve in confusione non sa più cosa fare, Allegri chiede di riprendere Bernardeschi alla società

Avrebbe del clamoroso la notizia uscita stamani sulla Gazzetta, la Juventus potrebbe riprendere Bernardeschi

Tra i nomi per la Juventus c’è anche quello di Federico Bernardeschi. Il ritorno dell’ex bianconero, ora al Toronto in MLS, è più che un’idea. Il carrarino ha mantenuto la casa a Torino, alla Continassa conserva ottimi rapporti e alla Juventus tornerebbe volentieri, a maggior ragione nella stagione che porterà a Euro2024. Senza contare che da Toronto potrebbe traslocare anche in prestito. Allegri apprezza molto la sua duttilità e lo vorrebbe riportare in bianconero. Quella di Bernardeschi, per ora, è un’idea allo studio, non una trattativa impostata. Le valutazioni sono in corso e proseguiranno: molto dipenderà anche dalle richieste del Sassuolo per Berardi, primo obiettivo della Vecchia Signora, chiosa La Gazzetta dello Sport

PRONTO IL RINNOVO A VITA DI BONAVENTURA CON LA FIORENTINA

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