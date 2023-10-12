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Nazione, Bonaventura rinnova a vita con la Fiorentina, pronto il contratto fino al 2026

Il centrocampista viola Giacomo Bonaventura è pronto a rinnovare a vita il contratto con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2023 10:56
Nazione, Bonaventura rinnova a vita con la Fiorentina, pronto il contratto fino al 2026 - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come riporta La Nazione, Giacomo Bonaventura è diventato un punto fermo e importante della Fiorentina. Contratto in scadenza a giugno, che automaticamente si allungherà fino al 2025 al raggiungimento di 25 presenze stagionali, sembra davvero una semplice formalità visto che ne ha già giocate 11. Tuttavia, la Fiorentina sta pensando di andare oltre, al 2026. Vorrebbe dire portarlo a 37 anni, quantomeno davvero vicino alla fine della carriera. Il rinnovo sembra davvero cosa fatta, ma adesso per Jack è il momento di godersi il ritorno in nazionale

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