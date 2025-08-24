Dal Canada: "Bernardeschi diceva ai calciatori del Toronto che erano troppo scarsi per giocare con lui"

Secondo quanto riportato da Max Statman sul suo profilo X dallo spogliatoio del Toronto sono giunte voci poco piacevoli su Bernardeschi. Infatti 3 fonti all'interno dello spogliatoio del Toronto avreb...

Secondo quanto riportato da Max Statman sul suo profilo X dallo spogliatoio del Toronto sono giunte voci poco piacevoli su Bernardeschi. Infatti 3 fonti all'interno dello spogliatoio del Toronto avrebbero rivelato che Bernardeschi insultava i suoi compagni di squadra a Toronto dicendogli che non erano abbastanza bravi per giocare con lui e che non erano abbastanza preparati tatticamente. Oggi Bernardeschi è tornato in Italia e ha fatto il suo esordio con la maglia del Bologna vestendo la numero 10 dei rossoblù. Chissà se i compagni del Bologna sono all'altezza delle doti dell'ex Fiorentina, quello che è certo è che l'MLS non è diventato il miglior campionato al mondo come aveva promesso Bernardeschi quando si trasferì a Toronto. Probabilmente anche per questo i compagni non erano abbastanza bravi