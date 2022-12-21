Bernardeschi: "Alla Juve volevo muovermi da numero dieci, come facevo a Firenze"

L'ex giocatore viola torna a parlare riguardo al suo passato sia in bianconero sia con la maglia della Fiorentina.

L'ex viola Federico Bernardeschi, ora al Toronto, dopo un passato in bianconero, torna a parlare della sua avventura a Torino in un'intervista concessa a Radio Bianconera: "Nasco da numero dieci, questo mi sarebbe piaciuto essere alla Juventus. Per mille cose non è potuto accadere, per dinamiche non mie, ma legate alla squadra e agli allenatori. Quello di cui non mi sono mai pentito, anche andando contro me stesso, è stato di non impuntarmi nell'individualità, dando sempre il 100% per il gruppo. A Firenze avevo la dieci sulle spalle, le vicissitudini del calcio ti portano all'adattamento alle differenti situazioni. Quanto può dare Chiesa alla Juve? Tantissimo, è giovane. Sta bene, mi auguro possa ritornare il giocatore che era. Ruolo? Penso sia esterno sinistro del 4-3-3. Un rammarico per gli anni in bianconero? Non ce l'ho, ma sicuramente posso parlare di quello che avrei potuto fare in più. Imporre di più la mia idea sul ruolo in cui venivo impiegato".

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