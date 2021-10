Empereur: “Quando Bernardeschi era alla Fiorentina ha rischiato di smettere per un problema al cuore”

Ai microfoni di ESPN ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Alan Empereur:

“Quando era alla Fiorentina, Bernardeschi ha quasi dovuto smettere di giocare a calcio perché gli avevano scoperto un problema al cuore. A causa di questo, è stato quasi sette mesi fermo. Nel nostro primo anno in Primavera non ha giocato molto, solo a causa di questo problema. Molte persone non sanno nemmeno che sia successo”.

LA FIORENTINA SU SCAMACCA E LUCCA