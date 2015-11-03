Labaro Viola

Notizie Empereur Fiorentina

Empereur: "Quando Bernardeschi era alla Fiorentina ha rischiato di smettere per un problema al cuore"

20 ottobre 2021 13:08

Empereur: "Amrabat problema tattico, a Verona giocava a due e marcava a uomo, a Firenze è diverso"

13 marzo 2021 14:23

Archivio

Esplora l'archivio di Empereur

Sett. 42 Sett. 10