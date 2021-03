Empereur: “Amrabat problema tattico, a Verona giocava a due e marcava a uomo, a Firenze è diverso”

ll calciatore brasiliano Alan Empereur (giocatore del Palmeiras in prestito dal Verona) ed ex giocatore della Fiorentina dove è cresciuto, ha parlato ai microfoni di TMW, queste le sue parole:

“A mio parere la squadra è buona, guardando i nomi. Qualche problema ci sarà ma da lontano non saprei, non posso entrare nel merito. Amrabat? Quel che posso dire che è forte fisicamente e ha anche qualità. Difficile dire perché non si sia per ora ripetuto: magari è un discorso tattico, a Verona giocavamo a due a centrocampo e la Fiorentina a tre. Con Juric marcavamo a uomo, i viola a zona. Non saprei, però è un grande giocatore. Magari avrà bisogno ancora di un po’ di tempo”.

