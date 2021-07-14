Corvino: "Chiesa in continua evoluzione. Lui e Bernardeschi sono cresciuti ed arrivati"

Le parole di Pantaleo Corvino ai microfoni di Radio Marte

Pantaleo Corvino, ex direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare la vittoria dell'Italia ad Euro2020, soffermandosi a parlare di due calciatori Viola: Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. Ecco le sue parole:

“Innanzitutto ho esultato per il successo straordinario ottenuto, un grandissimo risultato figlio di tanto lavoro e impegno, che viene anche da lontano perché c’è stata grande continuità di risultati della nostra Nazionale. Questo titolo è figlio dell’impegno di tutti, anche del presidente Gravina, uno che viene dal piccolo. Lo staff di Mancini è stato molto importante, come lo è stato lo stesso Mancini. Tutti hanno rappresentato bene l’Italia. Già a sentirli cantare l’inno lo facevano con determinazione e rabbia".

CHIESA-BERNARDESCHI "Nel vedere Chiesa e anche Bernardeschi ho visto ragazzi cresciuti e arrivati, nella loro evoluzione sono diventati importanti. Chiesa è in uno stato evolutivo che fa impressione, come un giocatore di biliardo perfeziona i colpi giorno dopo giorno".

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