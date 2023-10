Juve in confusione totale, dopo aver scartato Bernardeschi è a un passo da riprenderlo in prestito

Alla ricerca di un giocatore di fantasia per la seconda parte di stagione, la Juventus sarebbe sempre più tentata dalla possibilità di riportare a Torino, a costo zero, Federico Bernardeschi. Come riportato da TMW, il Toronto FC, attuale club del giocatore classe 1994, non farebbe problemi per un prestito gratuito da gennaio a fine maggio, cosa che permetterebbe alla Juve di “tamponare” il buco nella rosa con una soluzione low cost in una stagione senza impegni europei, per poi tentare il “colpaccio” la prossima estate con un nome di più alto profilo.

