Sky Sport, Chiesa, che grande felicità l’ufficialità alla Juventus! E chiama l’ex viola Bernardeschi

Secondo Sky Sport, non appena è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus il figlio d’arte ha chiamato Federico Bernardeschi, l’ex viola suo grande compagno in Nazionale che ora ritrova a Torino per comunicargli tutta la sua felicità. Chiesa non ha ancora scelto il suo numero di maglia, i numeri liberi non sembrano soddisfarlo, prenderà una decisione nei prossimi giorni, ora testa agli impegni con la Nazionale.

