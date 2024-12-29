Bernardeschi: "Kean ha sofferto tantissimo, merita tutto quello che sta vivendo alla Fiorentina"

Durante l'intervista concessa a Sky Sport, Federico Bernardeschi, ha così parlato in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Fiorentina, partendo dal campionato di Serie A: "Negli ultimi anni...

Durante l'intervista concessa a Sky Sport, Federico Bernardeschi, ha così parlato in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Fiorentina, partendo dal campionato di Serie A: "Negli ultimi anni è sempre stato imprevedibile e competitivo. Per me resta sempre l'Inter la squadra da battere perché ha costruito una rosa importante. Non mi aspettavo di vedere la Fiorentina così in alto dopo il cambio in panchina e gli stravolgimenti sul mercato".

Poi l'elogio a Kean:"Moise ha sofferto tantissimo e merita tutto quello che sta vivendo. Album? Ancora non ho avuto modo di sentirlo...".

Dalla Fiorentina alla Juventus: "L'Allianz Stadium è qualcosa di speciale. Ti balla qualcosa nello stomaco, io la vivevo così e per questo davo sempre tutto. Questo è quello che vogliono sempre vedere i tifosi. Poi ci sono stagioni buone e altre meno. Ho avuto la fortuna di vincere tanto con la maglia della Juve e sono stati anni meravigliosi. Ci sono tornato poco fa e sono sempre emozioni meravigliose. I giocatori se lo devono godere quel momento". A chiudere ha parlato di Vlahovic:"Deve stare tranquillo perché lui è un giocatore forte e lo sta dimostrando con i numeri. C'è sempre quel velo di critica su di lui, ma vedendo i numeri è uno di quelli che ha segnato di più nell'anno solare. Deve imparare a gestire le pressioni, gli voglio bene e per me è un amico".

PEDULLÀ: “FOLORUNSHO CHIODO FISSO DELLA FIORENTINA DALLA SCORSA ESTATE. PISTA DA SEGUIRE CON ATTENZIONE”

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