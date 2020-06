Il direttore Mario Sconcerti si è collegato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle web frequenze di TMW Radio e ha parlato di Bernardeschi: “Lo stesso Sarri oltre ad Allegri si trova in difficoltàa dargli un ruolo. È un calciatore atipico e quindi limita il suo valore del 30-35%. Bernardeschi è una riserva di una grande squadra: se vuole tornare protagonista deve necessariamente scendere di livello, altrimenti se dàvalore solo ai soldi va bene. Non è un fuoriclasse né un campione, al massimo può sostituirne uno: è un ottimo giocatore, ma il campione nel suo ruolo è Douglas Costa. Se Bernardeschi tornasse in viola farebbe un grande campionato, perché è felice ed ha molte cose dentro che si sono viste anche durante il Covid, ma ha sofferto molto il bisogno di dimostrare cose che non ha”.