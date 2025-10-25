25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:46

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport rivela: “L’ex Fiorentina Bernardeschi proverà a strappare il posto ad Orsolini”

Rassegna Stampa

Redazione

25 Ottobre · 13:24

L'ex viola al Franchi in campo dal 1'?

Anche nella gara contro la Fiorentina andrà così. Quanti esattamente ne verranno cambiati sarà deciso dopo la seduta di rifinitura della vigilia (oggi), ma le rotazioni saranno abbondanti. Le prime dovrebbero essere tra i terzini: a destra è pronto a tornare Holm, in ballottaggio con De Silvestri, mentre a sinistra si potrebbe rivedere Miranda al posto di Lykogiannis. E anche sulle corsie d’attacco sono in fase di studio cambiamenti. Cambiaghi, più che Dominguez, offrirà dall’inizio la sua freschezza, la sua rapidità, mentre a destra Bernardeschi proverà a togliere il posto ad Orsolini. Lo riporta il Corriere dello Sport.

