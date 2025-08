Il ritorno in Italia di Bernardeschi è partito col piede sbagliato: in amichevole contro la Vis Pesaro, persa dai rossoblù per 3 a 2, il fantasista ex Fiorentina si è fatto male con una botta al ginocchio rimediata in un scontro con un avversario. L’iniziale apprensione dello staff di Italiano è scemata dopo le analisi strumentali, le quali hanno evidenziato solo un lieve trauma distorsivo per il quale starà fermo circa 3 settimane.