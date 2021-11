Bernardeschi promette: “Contro la Fiorentina sarà come una finale da vincere a tutti i costi”

Federico Bernardeschi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria della Juventus contro lo Zenit con il pensiero già rivolto alla partita di sabato contro i viola, queste le sue parole: “Quando ci sono dei momenti di difficoltà in una squadra vengono sempre fuori gli uomini e io credo in Champions League la vittoria sia arrivata proprio questa risposta. Sabato sappiamo che c’è una finale e dobbiamo vincere contro la Fiorentina” conclude Bernardeschi

