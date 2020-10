La vendetta del certificato medico falso. Bernardeschi alla Juventus è un vero flop. I tifosi bianconeri…

Quella di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus è un vero e proprio incubo. Infatti il giocatore bianconero è un vero e proprio flop. Nella partita di ieri contro il Verona Bernardeschi è stato il peggiore in campo e da un suo passaggio sbagliato è nato il gol del vantaggio del Verona.

Bernardeschi è finito nel mirino dei tifosi viola sia per la cessione alla Juventus dopo le sue parole nel quale giurava di non passare mai agli acerrimi rivali e sia per il falso certificato medico fatto arrivare alla società viola per saltare gli allenamenti nel corso della trattativa estiva tra la Fiorentina e la Juventus per il suo trasferimento.

Adesso, dopo tre anni, la sua esperienza con la maglia juventina è stata un autentico disastro. I tifosi bianconeri lo hanno messo nel mirino, ecco alcune meme che girano sui social che ironizzano su Bernardeschi

