Bernardeschi: “Ci sta che qualcuno si sia arrabbiato quando ho lasciato la Fiorentina, alla Juventus ho vinto”

Il Bologna targato Vincenzo Italiano sta proseguendo la preparazione alla stagione 2025/26. Dopo esser tornato dal ritiro di Valles i rossoblù hanno fatto ritorno a Casteldebole. Ed è proprio presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli che il neo acquisto Federico Bernardeschi ne ha approfittato per rispondere alle domande dei giornalisti nella sua conferenza stampa di presentazione. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Viene dalle esperienze con Fiorentina e Juventus che sono le due squadre più odiate a Bologna, cosa ne pensa?: “L’accoglienza è stata molto positiva, voglio ringraziare i tifosi per questo. Bologna è una piazza calda, si sente che c’è entusiasmo. Ora sta a noi dimostrare ancora qualcosa in più. Il mio rapporto con il passato è meraviglioso: ho cambiato 4 società se includiamo Crotone (dove sono stato in prestito). Ci sta che qualcuno si sia arrabbiato quando sono andato via dalla Fiorentina, ma poi alla Juventus sono entrato in una società molto importante e abbiamo raccolto diversi successi. Ho rispetto per tutte le società in cui sono stato. Nella Juve sono diventato l’uomo e il calciatore che sono oggi, dunque c’è grande gratitudine”. Lo riporta Tuttomercatoweb