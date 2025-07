Federico Bernardeschi si prepara a tornare in Serie A, più precisamente al Bologna. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani 18 luglio, l’ex Juventus e Fiorentina sarà in Italia. Lo aspetta il Bologna, che ha chiuso l’accordo con il classe ’94. Il calciatore originario di Carrara ha chiuso l’esperienza con la maglia del Toronto dopo tre anni dal suo arrivo in MLS, in cui ha raccolto 99 presenze condite da 26 gol e 16 assist.