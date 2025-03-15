Bernardeschi: "Palladino? Critiche eccessive, rosa non da Champions. Kean? Mi aspettavo la sua rinascita"

La Fiorentina gioca bene e quando hai due competizioni da sostenere non è mai facile

Federico Bernardeschi, ex Fiorentina e Juventus ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in merito alla gara di domani: “Le critiche rivolte a Palladino? Eccessive. La Fiorentina gioca bene e quando hai due competizioni da sostenere non è mai facile. Ha sempre vissuto momenti di alti e bassi avendo giocatori giovani, sta facendo il suo percorso e non mi aspettavo di vedere niente di più. Deve lottare per arrivare in Conference o in Europa League, la posizione di classifica è giusta. Non ha una rosa da Champions. Palladino mi piace, però lui e Thiago non si somigliano come impostazione tattica.

Ho sempre sostenuto che Kean fosse un giocatore forte, non si deve dimenticare che alla Juventus aveva una concorrenza atroce, non si poteva pretendere che giocasse tutte le partite, anche se essendo molto giovane ne avrebbe avuto bisogno. Mi aspettavo che rinascesse, non avevo dubbi che avrebbe fatto tra i 15 e i 20 gol alla Fiorentina, un club che gli sta dando fiducia e la possibilità di esprimersi al meglio. Fagioli? Scelta giusta anche per lui? Sono convinto di sì, la Fiorentina è un'ottima opportunità per Nicolò, un club che ti dà tanto anche a livello sentimentale. Può fare bene a uno come lui che ha vissuto un periodo personale complicato”.