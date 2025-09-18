Sentite Bernardeschi: "Dicono che sono finito? Io sono un animale competitivo, vivo di questo"

In un'intervista concessa al Resto del Carlino, Federico Bernardeschi ha parlato così del suo ritorno in Italia dopo le recenti critiche.Italiano pochi giorni fa ha detto: «Federico forse si è dimenti...

In un'intervista concessa al Resto del Carlino, Federico Bernardeschi ha parlato così del suo ritorno in Italia dopo le recenti critiche.

Italiano pochi giorni fa ha detto: «Federico forse si è dimenticato di cosa sia la serie A, per intensità. Deve svoltare in fretta». Come ha preso quelle parole?

"Le ho vissute benissimo. Il mister lo conosco, quelle cose me le ha dette anche di persona: so perfettamente cosa volesse dire, non c’è nessun problema. Anzi, ci abbiamo fatto una risata sopra, io e lui".

In Italia la aspettano tutti al varco, pronti a dire «Bernardeschi è finito». Chi gliel’ha fatto fare di venire via da Toronto?

"In realtà io non vedevo l’ora di riprendermi pressioni e responsabilità. Sono un animale competitivo, vivo di questo. Ed è proprio questo che mi mancava un po’ là. Per il resto in Canada la qualità della vita era incredibile".

Rispondendo a una domanda su Italiano, ha affermato che l'allenatore è un tecnico molto esigente e, scherzando, ha aggiunto che il pubblico vede solo il dieci per cento di ciò che chiede il mister. Ha poi sottolineato che i risultati danno ragione al tecnico e che tra loro c'è un'ottima intesa, spiegando che l'apprezza perché sono simili: entrambi schietti, e tra loro c'è stato un buon feeling fin dalla primissima telefonata. Lo riporta Tuttomercatoweb