Ecco quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport riguardo il futuro dell’ex Fiorentina, Federico Bernardeschi:

“Dall’amore finito a quello mai sbocciato: Federico Bernardeschi era uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri, protagonista in positivo dell’ultima stagione del tecnico toscano. Quella duttilità che per Max era sempre stato il grande pregio di Fede, per il nuovo allenatore è diventato un limite: Sarri all’inizio ha utilizzato Bernardeschi come trequartista (ruolo non suo e in cui non ha brillato) poi ha parlato di un futuro da mezzala. Chiuso nella posizione di esterno — quella più congeniale per lui — da Douglas Costa e Cuadrado, si è intristito in panchina: 1080 minuti e solo 12 gare da titolare. Anche nel suo caso l’arrivo di Kulusevski riduce gli spazi. Tra Italia ed estero gli estimatori non mancano: Berna ha 25 anni e un bel pezzo di futuro davanti, può ingolosire molti club”