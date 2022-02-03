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Cecchi: "Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic? Perso il senso di appartenenza. Stritolati dal fascino del potere"

Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato da un punto di vista "sentimentale" il passaggio di Vlahovic alla Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2022 13:51
Cecchi: "Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic? Perso il senso di appartenenza. Stritolati dal fascino del potere" -
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Cecchi: "Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic? Perso il senso di appartenenza. Stritolati dal fascino del potere"

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Vlahovic come Chiesa e Bernardeschi? Ormai si è perso il senso di appartenenza ad una maglia e ad una città. I calciatori sono stritolati dal fascino del potere. Così si perde il senso del calcio".

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