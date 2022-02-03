Cecchi: "Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic? Perso il senso di appartenenza. Stritolati dal fascino del potere"

Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato da un punto di vista "sentimentale" il passaggio di Vlahovic alla Juventus

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Vlahovic come Chiesa e Bernardeschi? Ormai si è perso il senso di appartenenza ad una maglia e ad una città. I calciatori sono stritolati dal fascino del potere. Così si perde il senso del calcio".

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