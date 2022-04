Gazzetta mette il dito nella piaga: “Bernardeschi, segna l’ex che non ti aspetti ma che ci teneva tanto”

Federico Bernardeschi è l’ex che non ti aspetti, né fischiatissimo né più di tanto odiatissimo. Ha lasciato la Fiorentina del 2017 e ieri ha messo nei guai la viola con un sinistro alla mezz’ora. Chi lo conosce sa quando tenesse a giocare contro la sua ed squadra, alla Juve è diventato uomo. Il gol alla Fiorentina per Bernardeschi vale più di un pass per la finale di Coppa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

